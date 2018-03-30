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    Большой ляп Луценко. В ГПУ подтвердили частный визит генпрокурора в США

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (24)

    (обновлено: )46430
    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, генпрокурор Юрий Луценко был в Амстердаме, "это была частная поездка, он в эти дни находился в отпуске".
    Брифинг Юрия Луценко
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко действительно летал в Амстердам, но это была частная поездка, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган журналистам 4 канала.

    Назар Холодницкий
    Украинское фото
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    "Да, он был в Амстердаме. Это была частная поездка, он в эти дни находился в отпуске", — сказала Сарган. 

    В то же время она заявила, что Луценко не аннулировали визу в США.

    Напомним, в пятницу в сети появилось фото генпрокурора в самолете рейса Амстердам-Киев.

    Ранее издание "Страна" сообщало, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, причиной была аннулированная американская виза. Издание также сообщало, что Луценко летел на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины.

    В свою очередь пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган заявила, что Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали. Позже она сообщила, что у Луценко разрешение на въезд в США в течение 10 лет.

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