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    Александр Грановский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Любовь Кушинская - первая в Украине женщина, приговоренная к пожизненному тюремному заключению
    Порошенко помиловал женщину, отсидевшую 20 лет за двойное убийство
    01:18 02.03.2018
    254
    Любовь Кушинскую в 1997 году осудили за убийство двух мужчин с целью завладеть квартирой одного из них и приговорили к пожизненному заключению. Сама же Кушинская никогда не признавала свою вину.
    Александр Грановский
    Из-под Кабмина угнали автомобиль с документами нардепа Грановского - СМИ
    22:18 06.10.2017
    1435Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Согласно информации источников в силовых органах, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым. Видео
    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым 
    00:12 13.03.2017
    3684Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдут нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский, а также глава Национального банка Валерия Гонтарева, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
    Александр Грановский
    Журналисты уличили Грановского во лжи об адвокате Насирова
    13:39 10.03.2017
    283Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Журналисты приводят кадры из своих съемок за июль 2016 года, на которых Александр Грановский проводит встречу с нынешним адвокатом отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в одном из ресторанов в центре Киева.
    Александр Грановский и Сергей Лысенко (слева направо)
    Скандал в БПП: нардеп Грановский встречался с одиозным прокурором Лысенко
    10:04 06.05.2016
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    В СМИ прокурора Днепровского района Киева Сергеем Лысенко связывают с криминальной группировкой "Лисі птахи". Грановского называют неофициальным куратором фракции БПП и юристом Администрации президента "по деликатным вопросам".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Любовь Кушинская - первая в Украине женщина, приговоренная к пожизненному тюремному заключению
    Порошенко помиловал женщину, отсидевшую 20 лет за двойное убийство
    01:18 02.03.2018
    254
    Любовь Кушинскую в 1997 году осудили за убийство двух мужчин с целью завладеть квартирой одного из них и приговорили к пожизненному заключению. Сама же Кушинская никогда не признавала свою вину.
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