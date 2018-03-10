Согласно информации источников в силовых органах, кража случилась 5 октября. Машина была оставлена недалеко от Кабмина с открытой дверью и не заглушенным двигателем. Неизвестные воспользовались моментом и машину угнали.
За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдут нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский, а также глава Национального банка Валерия Гонтарева, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
Журналисты приводят кадры из своих съемок за июль 2016 года, на которых Александр Грановский проводит встречу с нынешним адвокатом отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в одном из ресторанов в центре Киева.
В СМИ прокурора Днепровского района Киева Сергеем Лысенко связывают с криминальной группировкой "Лисі птахи". Грановского называют неофициальным куратором фракции БПП и юристом Администрации президента "по деликатным вопросам".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".