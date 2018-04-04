наверх
04.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Будут трупы". Аваков пригрозил Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (957)

    (обновлено: )68103
    По словам главы МВД, при прорыве границы Саакашвили он отдал приказ не открывать огонь, чтобы "не допустить крови", однако следующего подобного случая не будет.
    Прорыв Саакашвили. Ситуация у пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при прорыве через границу экс-президента ГрузииМихаила Саакашвили отдал приказ не открывать огонь, чтобы не допустить кровопролития, однако предупредил политика, что в следующий раз "будут трупы".

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прорыв Саакашвили: гнев властей и реакция силовиков

    Саакашвили ранее заявлял, что намерен вернуться в Украину.

    "Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке трупы будут и в Украине… Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех", — сказал Аваков в интервью агентству "Лига".

    По его мнению, "Саакашвили – это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно".

    "Мне такого рода политики как Саакашвили — противны. И он даже не считает, что это плохо", — добавил глава МВД.

    Читайте также: Прорыв Саакашвили. Кому ты нужен, Миша: выгоды и потери

    Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП