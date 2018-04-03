Саакашвили пригрозил властям Грузии вернуться и "покончить" с ними

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пообещал вернуться на родину после президентских выборов и "покончить" с властями.

"Справиться с реальной опасностью можно лишь ростом экономики и уровня жизни. Я намерен лично заняться этим. Сейчас против меня выдвинут обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождетесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде", — заявил Саакашвили. Видеозапись с обращением распространили члены партии "Единое национальное движение".

Он также пообещал "покончить с нынешней властью после президентских выборов".

В Грузии Саакашвили предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Он покинул страну сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили арестуют сразу же после пересечения границы страны.

Кроме того, суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году. Спустя полгода пребывания на посту губернатора Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране "продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции". Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку. Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.