СБУ обыскивает сторонников Саакашвили - партия

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и допрашивают активистов партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба партии.

По информации активистов, обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской — Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.

По словам адвоката Павла Богомазова, у активистов искали оружие, взрывчатку, компьютеры, заметки и кредитные карты.

Как заявил Давид Сакварелидзе, обыски проходят также у активиста Сергея Фесенко и добровольцев из разных батальонов, принимавших участие в акциях протеста, в том числе и во время суда Геннадия Труханова.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге избили единомышленника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса.