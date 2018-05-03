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    Политика

    СБУ обыскивает сторонников Саакашвили - партия

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (960)

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    По информации активистов "Движения новых сил", обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской - Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.
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    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски и допрашивают активистов партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба партии.

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    По информации активистов, обыски проводились у координаторов Днепровской районной организации Евгения Лукъянцева, Бориспольской — Ярослава Сарафинюка, а также у активистов Андрея Подзеги и Тараса Охрименко.

    По словам адвоката Павла Богомазова, у активистов искали оружие, взрывчатку, компьютеры, заметки и кредитные карты.

    Как заявил Давид Сакварелидзе, обыски проходят также у активиста Сергея Фесенко и добровольцев из разных батальонов, принимавших участие в акциях протеста, в том числе и во время суда Геннадия Труханова.

    Ранее сообщалось, что в Кременчуге избили единомышленника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса.

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