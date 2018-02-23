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    В Амстердаме туристам запретили "снимать" проституток

    (обновлено: )23911
    Отметим, что проститутки в Нидерландах имеют самые лучшие условия жизни в мире. У них есть собственный профсоюз и кодекс профессиональных правил, их обеспечивают регулярным медицинским обследованием.
    Амстердам
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. По новому закону, туристам запрещается употреблять алкоголь, кричать и снимать проституток на фото или видео. Об этом сообщает The Sun.

    С апреля туристов, посещающих столицу Нидерландов, будут просить отвернуться от витрин во время экскурсии по кварталу Красных фонарей.

    Кроме того, новый закон запрещает туристическим группам проводить фото- и видеосъемку, а также употреблять алкогольные напитки и наркотики.

    Экскурсоводам, не соблюдающим эти правила, будут выписывать штраф в размере $240, а туристическим компаниям – в размере $1150.

    Сообщается, что проститутки в Нидерландах имеют самые лучшие условия жизни в мире. У них есть собственный профсоюз и кодекс профессиональных правил, их обеспечивают регулярным медицинским обследованием.

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