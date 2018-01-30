В Гонконге провели облаву на проституток, среди задержанных - украинки

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Полиция Гонконга в ходе крупномасштабного рейда задержала почти 100 женщин, подозреваемых в занятии проституцией, среди них 17 гражданок РФ и две гражданки Украины, сообщает во вторник издание South China Morning Post.

Полиция города совместно с иммиграционной службой в понедельник вечером провели рейд в одном из многоэтажных зданий в районе Монг Кок, квартиры на 12 этаже которого использовались в качестве борделя. Среди задержанных также одна женщина из Казахстана, семеро — из Таиланда и 59 женщин из материкового Китая. Все женщины в возрасте от 18 до 33 лет. Также были задержаны двое мужчин из Гонконга.

Полиция города подозревает, что в организации работы борделей приняли участие два крупных синдиката.

Как сообщил инспектор полиции Ник Пирсон, члены синдикатов имеют связи в России, Таиланде и Китае, их сообщники находят женщин за границей и организуют их перевозку в Гонконг. После прибытия в Гонконг женщин переправляли в здание в районе Монг Кок, где они в дальнейшем работали.

Представитель полиции также сообщил, что женщины жили и работали в отдельных квартирах в упомянутом здании, почти половину от заработанного они отдавали синдикатам в счёт оплаты жилья и других услуг.

Полиция продолжает расследование по этому делу, однако его уже называют самым крупным задержанием секс-работников. Пока все задержанные находятся в заключении в связи с нарушением правил пребывания на территории Гонконга, неизвестно, предъявлены ли им обвинения в занятии проституцией.

В 2017 году в Москве задержали сотрудницу МВД РФ за занятие проституцией.