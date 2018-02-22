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    Соцсети: "поэт Майдана" раскаялась - Донбасс и Одесса, простите…

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (192)

    (обновлено: )1807291
    Обращение бывшего "поэта Майдана" к Европе, зачитанное самим автором в парламенте Чехии, произвело фурор в соцсетях не только самой Украины. О чем сожалеет поэтесса Евгения Бильченко, у кого и за что просит прощения?
    Евгения Бильченко
    Facebook Евгения Бильченко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    "Поэт Майдана" полон сожаленья… Бывшая активистка Майдана, поэтесса Евгения Бильченко раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса, выступая в парламенте Чехии: "Я поняла, что Украина ведет гражданскую и гибридную войну против собственного населения(…)  Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством". 

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    Это же заявление "поэтесса Майдана", получившая известность после публикации стихотворения "Кто я?", продублировала на своем сайте. Сейчас, по словам Бильченко, ей хочется избавиться от этого произведения, переведенного на 27 языков: "Я уничтожаю репосты этого стихотворения, чтобы мои кровь и слезы больше не использовали западные специалисты по капитализму катастроф". Откровения украинской поэтессы вызвали немало противоречивых отзывов в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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