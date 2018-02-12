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    Россия

    Россиянин, празднуя с проститутками рождение сына, застрелил одну из них

    (обновлено: )101901
    По предварительным данным, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток, а позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

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    ГУ НП в Киеве/Youtube
    В центре Киева накрыли элитное казино с проститутками

    "По предварительным данным, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находилась в родильном отделении, в компании друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги, праздновал рождение ребенка у себя дома. В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову", — сказал представитель прокуратуры.

    В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

    В ГСУСК региона РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в городе Минусинск на юге Красноярского края, а убитая девушка — жительница Хакасии.

    "Девушка (убитая) из Абакана. Обвиняемый вину не признаёт, по его словам, она застрелилась сама", — сказала официальный представитель следствия Ольга Дегидь.

    Ранее сообщалось, что полиция Гонконга в ходе крупномасштабного рейда задержала почти 100 женщин, подозреваемых в занятии проституцией, среди них 17 гражданок РФ и две гражданки Украины.

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