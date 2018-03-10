Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы. Об этом сообщает NME в понедельник, 13 февраля.
Известная британская певица Адель во время своего выступления в Амстердаме поинтересовалась у посетителей концерта, смотрели ли они тоже Евровидение-2016, и похвалила победную песню "1944" украинской певицы Джамалы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".