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    Адель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта
    Фанат Адель сделал предложение своему парню во время концерта 
    17:16 20.03.2017
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    Концерт британской певицы Адель в австралийском Мельбурне превратился в настоящее лав-стори. Поклонник певицы Уэйд Николсон-Дойл сделал предложение своему парню Крису прямо во время выступления.
    Адель отказалась от «Грэмми» за лучший альбом. Видео
    Адель отказалась от "Грэмми" из-за Бейонсе 
    08:58 13.02.2017
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    Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25", объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы. Об этом сообщает NME в понедельник, 13 февраля.
    Певица Адель
    Пластинка Адель стала лучшим альбомом года по версии "Грэмми"
    07:17 13.02.2017
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    Конкуренцию альбому составляли "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.
    Адель на церемонии Грэмми
    "Hello" Адель стала "песней года" по версии "Грэмми"
    06:26 13.02.2017
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    В номинацию "Песня года" были также представлены "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Джастин Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.
    Мультфильм Маша и Медведь обогнал по просмотрам клип Адель на YouTube
    Мультфильм "Маша и Медведь" обогнал по просмотрам клип Адель на YouTube 
    20:23 05.12.2016
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    Эпизод мультфильма "Маша и Медведь" набрал более 1,8 миллиарда просмотров на YouTube и вошел в рейтинг самых популярных видео, обогнав клип певицы Адель "Hello".
    Певица Адель
    Адель сделает перерыв в карьере ради ребенка
    07:34 25.11.2016
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    Отметим, что заявление певицы последовало после завершения ее музыкального турне в США. Певица провела 107 шоу за 10 месяцев. За прошлый год певица заработала 80,5 миллиона долларов.
    Адель предстала перед поклонниками без косметики. Видео
    Адель удивила поклонников видео, где она предстала без косметики 
    11:30 18.08.2016
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    На записи Адель приносит извинения фанатам и сообщает, что уже несколько дней болеет, в связи с чем не сможет второй раз выступить в городе Финикс (американский штат Аризона).
    Адель прокомментировала выступление Джамалы
    Адель похвалила песню Джамалы на Евровидении 
    16:57 10.06.2016
    938Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Известная британская певица Адель во время своего выступления в Амстердаме поинтересовалась у посетителей концерта, смотрели ли они тоже Евровидение-2016, и похвалила победную песню "1944" украинской певицы Джамалы.
    Певица Адель
    Адель стала четырехкратным лауреатом музыкальной премии Brit Awards
    03:55 25.02.2016
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    Английская певица Адель была названа лучшей британской исполнительницей и выиграла номинации "лучший альбом" и "мировой успех", а ее песня Hello была признана "лучшим синглом".
    Певица Адель. Архивное фото
    Адель не давала разрешения Трампу использовать ее музыку в его кампании
    05:51 02.02.2016
    132Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Газета Independent сообщает, что певица не давала разрешения на использование ее музыки ни в какой политической кампании. Соглансо данным СМИ, Трамп использовал песню Адель Rolling In The Deep.
    Адель чуть не разрыдалась, выйдя на сцену после 4 лет перерыва. Видео
    Певица Адель чуть не разрыдалась, выйдя на сцену после 4 лет перерыва 
    08:51 16.12.2015
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    После композиции "When We Were Young" с нового альбома "25" зал зааплодировал певице стоя. Певица призналась, что соскучилась за музыкой и хотела вернуться неожиданно, чтобы удивить поклонников
    Певица Адель
    Альбом певицы Адель побил рекорд Британии
    21:39 27.11.2015
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    Сингл "Hello" Адель, который вышел после творческой паузы певицы, достиг платинового статуса продаж всего через три недели после выхода. За это время в мире было продано более 600 000 копий песни.
    Новая песня Адель поставила рекорд электронных продаж
    Новая песня Адель побила рекорд электронных продаж 
    11:32 03.11.2015
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    Новая песня певицы Адель Hello стала первой композицией в истории современной музыки, проданной более чем миллионом экземпляров за одну неделю.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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