Саакашвили ищет "амстердамских собутыльников"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что ему из Украины привезли сало, грибы, самогон и теперь он ищет "амстердамских собутыльников".

"Группа активистов проехала всю дорогу от Западной Украины до Амстердама (Нидерланды — Ред.) на легковушке, чтобы привезти мне на праздник сала маринованных грибов, самогона и домашнего вина. В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала", — написал он на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили/Facebook Михаил Саакашвили с угощениями из Украины

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

В сентябре прошлого года Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей и попал в Украину из Польши. Политик начал организовывать марши своих сторонников в Киеве с требованием импичмента Порошенко. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". В начале декабря Саакашвили был задержан в Киеве, однако его сторонники отбили политика у правоохранителей, освободив его из конвойного микроавтобуса.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.