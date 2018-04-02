Обжалован запрет Саакашвили на въезд в Украину

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Адвокаты обжаловали в суде запрет экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет, сообщила в понедельник пресс-служба его партии "Движение новых сил".

"С целью защиты прав Михаила Саакашвили адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Мостиского пограничного отряда о запрете въезда Саакашвили в Украину на три года", — говорится в сообщении.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

В сентябре прошлого года Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей и попал в Украину из Польши. Политик начал организовывать марши своих сторонников в Киеве с требованием импичмента Порошенко. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". В начале декабря Саакашвили был задержан в Киеве, однако его сторонники отбили политика у правоохранителей, освободив его из конвойного микроавтобуса.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.