Лирика Луценко: Савченко – звезда, связанная с... Саакашвили или Медведчуком

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил раскрыть карты. Следствие еще не установило, но он уже заявил, что в числе причастных к подготовке теракта, который планировали организовывать нардеп Надежда Савченко и руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан, стоят или лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, или же лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили. Кто из них – в ГПУ еще не разобрались, но это дело времени, потому что следствие по дела Савченко-Рубана ГПУ планирует закончить до июля этого года.

Расклад генпрокурора

В понедельник гепрокурор Юрий Луценко посетил телепрограмму "Свобода слова", где сообщил, что у прокуратуры есть вопросы к деятельности "Украинского выбора", который считают "центром антиукраинской пропаганды", и к лидеру организации Виктору Медведчуку.

По словам Луценко, за две недели до того, как "вывели на чистую воду" Рубана и Савченко, СБУ, военная прокуратура и прокуратура Крыма ликвидировала несколько антиукраинских групп – "которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины…".

"Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года. Вторая часть, более серьезная, — это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты", — сказал генпрокурор.

Кроме того, по мнению Луценко, акции протеста, организованные партией "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, также были частью плана по дестабилизации ситуации в государстве.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных дорог, попыток штурма Октябрьского дворца и так далее, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации.

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Вероятно, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш "легитимный" Янукович. То, что есть какой-то глобальный план по изменению, смещению конституционного строя в Украине, я уверен, – есть. И мы ищем этот мозговой центр", – сказал генпрокурор.

Кого назначат крайним

По мнению политолога Алексея Якубина, чем больше генпрокурор говорит, тем хуже.

"Генпрокурор в очередной раз делает заявления, нарушая презумпцию невиновности, как он делал и раньше в деле об госизмене Януковича. Он не до конца понимает, что он не просто политик, не просто комментатор, а должностное лицо. Он делает заявления, которые создают для защиты Надежды Савченко возможность оспаривать решение.

Луценко навешивает ярлыки, что можно рассматривать, как публичную попытку давления на суд. Это еще раз подчеркивает, что сказанное прокурором – это политическое заявление, что говорит о политизации этого дела.

При этом, те доказательства обвинения по Савченко-Рубану, которые были продемонстрированы, очень сомнительны. Это как доказательства по делу Курченко-Саакашвили, их показали, дело открыли, но тут же заморозили. Главного фигуранта Саакашвили вообще выслали из страны, хотя он должен был остаться и давать показания. А это еще раз подчеркивает юридическую безграмотность генпрокурора, в котором политик-демагог побеждает прокурора", – комментирует происходящее РИА Новости Украина Якубин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

По мнению политолога, среди двух фигурантов, которых генпрокуратура планирует привязать к делу Савченко-Рубана, они не будут выбирать одного, а будут "раскручивать" сразу двоих.

"Саакашквили раскручивается в связи с Савченко, потому что прокуратуре надо прикрыть провал с делом Саакашвили-Курченко. В контексте Саакашвили и Савченко международный резонанс это дело будет иметь негативный. Оно будет восприниматься как явное политическое преследование.

Что касается Медведчука, это очередная попытка со стороны Банковой подвинуть или попытаться подвинуть Медведчука в деле обмена пленными. В предвыборный год Банковую нервирует, что лавры и рейтинг достаются Медведчуку и УПЦ МП. Это еще одна попытка демонизировать Медведчука, при том, что ему нет альтернативы сейчас. В отсутствии послов Медведчук выполняет роль медиатора между Киевом и Москвой. Власть сама создала эти условия", — подчеркивает эксперт

Яркие звезды и черные дыры

Также у Юрия Луценко было лирическое отступление: генпрокурор сравнил Надежду Савченко с яркой звездой, которая породит черную дыру.

"Каждая сверхновая звезда, которая ярко взрывается в космосе, порождает черную дыру. В эту дыру такие звезды, которые самовольно объявили войну "киевской хунте", захватили областные администрации в Симферополе, Донецке, в Луганске, такие звезды привели к черным дырам, куда уже засосало более 10 тысяч только военнослужащих Вооруженных сил Украины", – заявил Луценко в эфире телеканала ICTV, говоря о Надежде Савченко.

Правда, что конкретно хотел сказать генпрокурор Луценко, кого он еще считает "звездами", осталось загадкой.