Защита Саакашвили обвинила СБУ в краже вещей после обыска

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили повторно обратились в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру с требованием прояснить ситуацию вокруг пропажи вещей Саакашвили во время обыска в его арендованной квартире в Киеве в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Обращение касается изъятых вещей во время обыска. Те вещи изъяли, и они где-то пропали, поэтому мы обвиняем правоохранительные органы, что они их украли. Пусть дадут информацию, где личный компьютер, телефон, удостоверение губернатора и другие вещи", — сказал Чернолуцкий. По его словам, у правоохранителей была санкция на обыск, но изъятые вещи не были арестованы.

Адвокат сообщил, что уже направлял аналогичное обращение 1 марта, однако не получил никакого ответа от правоохранителей.

Он добавил, что, по версии следователей, вещи Саакашвили "пропали, когда политика из автобуса правоохранителей освобождали активисты". Чернолуцкий подчеркнул, что в таком случае должно было быть возбуждено уголовное дело, однако на сегодняшний день нет информации, что это было сделано.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, при получении гражданства он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в суд.

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