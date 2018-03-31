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    Не буду прорывать колючую проволоку. Саакашвили готов вернуться в Украину

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (953)

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    По словам Саакашвили, сейчас он находится в Европе: "Я сейчас езжу много по Европе, встречаюсь с разными людьми. У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готовится к возвращению на Украину.

    "Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, сейчас он находится в Европе.

    "Я сейчас езжу много по Европе, встречаюсь с разными людьми. У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине. У меня есть большой опыт, потому что в Грузии мы начали меньше чем со 100 тысячами туристов, а закончили миллионами", — сказал экс-президент Грузии.

    Саакашвили заверил, что не собирается снова прорывать границу. "Как только в центре Киева соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в "Борисполь". Не буду прорывать колючую проволоку", — сказал политик.

    Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.

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