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    Общество

    Соратника Саакашвили Дангадзе оставили в СИЗО еще на 2 месяца

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (952)

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    По решению суда, Северион Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая. Постановление Печерского райсуда Киева может быть обжаловано в течение пяти дней.
    Северион Дангадзе
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест соратника экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе.

    Елена Дьяченко
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    По решению суда, Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

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    Напомним, 6 декабря 2017 года Дангадзе задержали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Михаилом Саакашвили акции протеста в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал эти утверждения ложными. 

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