Дьяченко: Генпрокуратура обеспечит власти победу на выборах

РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил следственные действия НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. При этом генпрокурор отказался комментировать результаты следственных действий.

Как сообщалось, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы САП Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет антикоррупционного прокурора прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора.

В свою очередь директор НАБУ все обвинения опроверг, и посоветовав журналистам спросить у руководителя САП, что "он там нашел в своем кабинете". Он подчеркнул, что не допустит того, чтобы "кто-либо из власти взял под контроль происходящее в НАБУ и САП".

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"Смешно наблюдать, в какой спешке власть легитимизирует прослушку кабинета Холодницкого. СБУ и НАБУ на всякий случай заявили, что это не они. Ю. Луценко заявил, что была санкция суда и что Холодницкий не обращался в ГПУ о незаконности прослушки. Из этих слов становится ясно, что действительно, незачем обращаться в Генпрокуратуру о незаконности прослушки Генпрокуратурой", — написала на своей странице в Facebook директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Она отмечает, что пока так некрасиво и даже комично для власти все разворачивается, было решено обвинить во всем "попередников"(предшественников – Ред.).

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"По логике власти, если к очередному провалу генпрокуратуры, — в данном случае к коррупции НАПК привязать "Опоблок", — то провал можно считать задекорированным. Напомню, в НАПК 3 члена – от "Народного фронта", 2 от БПП. То есть делегированные коалицией члены НАПК – предатели, получается? А все судьи, рискнувшие принимать решения не в пользу власти по ее легенде контролируются тоже оппозицией, и все мэры, не согласные обеспечивать победу власти на своих территориях – коррупционеры. А все, кто не верит в посты порохоботов – то есть люди с высшим образованием — вообще агенты Кремля", — написала Дьяченко.

По ее словам, прежние дела против оппозиции рассыпались, но допустить ее победы на выборах нельзя.

"Поэтому власть скатилась до полного абсурда: в собственной коррупции она обвиняет Бойко, Левочкина, Кернеса, Новинского, Добкина и др. Парадокс в том, что рейтинги оппозиции все равно продолжают расти, снижая шансы провластного кандидата в президенты выйти во второй тур. Эта угроза, похоже, заставила власть принять нестандартное управленческое решение — выборы 2019 года поручить не губернаторам и не ЦИК, а Генпрокуратуре.

Другие способы коммуникаций с обществом, бизнесом и оппонентами просто уже исчерпаны и кроме как открывать уголовные дела – по-другому заставить с собой считаться эта власть уже не может. Этим объясняется и нежелание ГПУ отдавать полномочия следствия Бюро Расследований, и нежелание власти создавать Антикоррупционный суд и отдавать Госдепу этот инструмент влияния", — резюмировала Дьяченко.