Луценко заявил о плане по свержению конституционного строя в Украине

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины уверен в существовании глобального плана по свержению конституционного строя в стране, частью которого были подготовка терактов внефракционным нардепом Надеждой Савченко и митинги в Киеве сторонников экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя в Украине я глубоко уверен, и мы ищем этот мозговой центр", — сказал Луценко в понедельник в эфире украинской программы "Свобода слова".

При этом, по его словам, действия Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, а также митинги, организованные в центре Киева сторонниками Саакашвили были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

"Рубан и Савченко не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей? во время первых попыток штурма Октябрского дворца, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью (плана — ред.) по дестабилизации", — отметил Луценко.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.

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Сторонники Саакашвили несколько раз организовывали в Киеве масштабные марши с требованием импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в стране. Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. В прокуратуре заявили, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записях.