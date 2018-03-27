Космология от Луценко. Генпрокурор о звезде Савченко и черных дырах

Генеральный прокурор Юрий Луценко сравнил народного депутата Надежду Савченко с яркой звездой, которая породила черную дыру.

"Каждая сверхновая звезда, которая ярко взрывается в космосе, порождает черную дыру. В эту дыру такие звезды, которые самовольно объявили войну "киевской хунте", захватили областные администрации в Симферополе, Донецке, в Луганске, такие звезды привели к черным дырам, куда уже засосало более 10 тысяч только военнослужащих Вооруженных сил Украины", — заявил Луценко в эфире телеканала ICTV, говоря о Надежде Савченко.

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Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе, однако в конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину.