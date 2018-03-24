"Жучки" у Холодницкого. Луценко дал комментарий

КИЕВ, 24 мар — РИА новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры была санкционирована судом, сообщают Українські новини.

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По словам Луценко, Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением в связи с незаконным прослушиванием.

"Нет, не обращался", — сказал Луценко в субботу журналистам.

Ранее сообщалось, что "жучок" в кабинете Холодницкого был установлен в аквариуме, его туда подложил работник фирмы по обслуживанию аквариумов.