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    "Жучки" у Холодницкого. Луценко дал комментарий

    (обновлено: )23802
    По словам Луценко, Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением в связи с незаконным прослушиванием.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры была санкционирована судом, сообщают Українські новини.

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    По словам Луценко, Холодницкий не обращался в Генеральную прокуратуру с заявлением в связи с незаконным прослушиванием.

    "Нет, не обращался", — сказал Луценко в субботу журналистам.

    Ранее сообщалось, что "жучок" в кабинете Холодницкого был установлен в аквариуме, его туда подложил работник фирмы по обслуживанию аквариумов.

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