Слуги народа на продажу: как и за сколько покупают депутатов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Место в коалиции за $2 млн

На днях внефракционный депутат Владимир Парасюк заявил, что ему предлагали два миллиона долларов за вступление в провластную коалицию в парламенте. По словам Парасюка, деньги предлагали передать несколькими платежами как "заработную плату".

Это предложение нардеп якобы получил от человека, которого "использовали как телефон".

"Я вам искренне скажу, что деньги меня не интересуют", – отметил Парасюк, уточнив, что от взятки он отказался.

По его словам, ему "комфортно в скромности".

При этом, он также сообщил, что второй раз его пытались "купить" через его помощников, после чего некоторые члены коалиции в сессионном зале Рады публично анонсировали примыкание нардепа Парасюка к парламентскому большинству. Примечательно, конечно, в этом деле то, что никаких фамилий и подробностей попытки подкупа одиозный нардеп, устраивающий драки в стенах и за пределами парламента, не назвал.

Наряду с этим, в то время, как Парасюк утверждает, что взяток не берет, в правоохранительных органах заявляли, что нардеп взятки активно раздает. Так, в 2017 году Вячеслав Аброськин, который возглавлял ГУ Нацполиции в Донецкой области, сообщил, что Парасюк платил людям за участие в акции по блокаде Донбасса. Причем о подкупе со стороны нардепа заявил, по данным полиции, двоюродный брат Парасюка – Алексей.

Супрун vs радикалы

Одна из скандальных коррупционных драм не так давно разыгралась между и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и фракцией Радикальной партии в Раде. Попавшая под шквал критики из-за медреформы и своих одиозных околомедицинских советов Супрун заявила, что депутат Чабановского поселкового совета — помощник-консультант народного депутата Олега Ляшко Олег Богачев и мэр Вишневого Илья Диков по предварительному сговору предложили ей неправомерную выгоду в виде однокомнатной квартиры в Вишневом. За это Супрун должна была помочь в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифровой маммографа к коммунального учреждения "Вишневская городская больница".

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Супрун сообщала, что в дальнейшем она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все факты. Позднее "радикал" Игорь Мосийчук заявил, что Богачев действительно был у Супрун.

"Он действительно ходил с письмом к "доктору смерти" и просил момограф и МРТ для больницы в Вишневом", — подтвердил Мосийчук, но озвучив другую версию.

По его словам, Супрун сказала помощнику нардепа, что у нее проблемы с жильем, автомобилем.

"Он (Богачев) сказал, мы дадим застройщиков — идите и покупайте. И ее помощник, она сама выслала номер телефона своего помощника, приезжал… А знаете, когда начались обыски? Когда застройщик сказал "Платите", — заявил Мосийчук.

Из слов нардепа следовало, что было подписано соглашение между помощником Супрун и застройщиком относительно покупки квартиры. Но Супрун и ее представитель пожаловались в НАБУ именно тогда, когда выяснилось, что придется платить за эту квартиру. Ляшко также заявил, что версия о взятке является "идиотским обвинением, политическим заказом и попыткой его дискредитации". Национальное антикоррупционное бюро пока что расследование по этому скандальному делу не завершило.

Мосийчук, Розенблат…

Уже упомянутый выше Мосийчук несколько лет назад и сам стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Так, в сентябре 2015 года Виктор Шокин, который на тот момент занимал пост генерального прокурора, на заседании парламента показал видео, в котором Мосийчук просит и получает взятку в 450 тыс гривен за помощь в предпринимательской деятельности, а также рассказывает своему собеседнику о "расценках" на депутатские запросы.

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Рада лишила его неприкосновенности и дала добро на задержание. ГПУ инкриминировала ему взяточничество в особо крупных размерах, вымогательство, а также хулиганство, однако через два месяца нардеп был освобожден из-под стражи и в судебном порядке восстановил депутатский иммунитет.

Не менее громким было дело с нардепами Бориславом Розенблатом и Максимом Поляковым. Оба народных депутата подозреваются в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря в Житомирской области. Так, Розенблата обвиняли во взяточничестве на общую сумму 285 тысяч долларов, а Полякова – в получении неправомерной выгоды в размере 7500 долларов. Антикоррупционное бюро утверждало, что под видом рекультивации земель в Житомирской области планировалась фактическая добыча янтаря и в дальнейшем его реализация через оффшоры, учредителем которых является сестра Розенблата.

Позднее парламент разрешил Генпрокуратуре привлечь Розенблата и Полякова к уголовной ответственности, но без задержания и ареста. Примечательно, что НАБУ также задерживало охранника Розенблата по подозрению в получении взятки в $200 тысяч. Розенблат задержание своего водителя назвал провокацией, а в НАБУ заявили, что взятка предназначалась самому нардепу и Полякову.

Помощники и мужья

В громких делах по взяткам, как показывает практика, довольно часто фигурируют помощники народных избранников и чиновников, а также их родственники. В минувшем году во Львове был задержан помощник нардепа от "Народного фронта" Юрия Савчука Петр Яремчук во время получения взятки в размере 140 тыс грн. Он потребовал деньги у частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома. После задержания помощника Савчук заявил, что Яремчук работал у него на испытательном сроке.

На Закарпатье осенью минувшего года помощник нардепа погорел на взятке в 150 тыс грн. СМИ тогда сообщали, что задержанный – помощник нардепа от "Блока Петра Порошенко" Василия Брензовича Иван Бедринец. По данным прокуратуры, помощник нардепа получил 150 тыс грн на собственный карточный счет от частного предпринимателя за "влияние, давление и увольнение" сотрудников полиции и следователя в уголовном производстве о присвоении 2 млн грн бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из РГА и частным предпринимателем в 2015 году.

Также в сентябре 2017 года полиция в Луцке задержала на взятке мужа внефракционного народного депутата Ирины Констанкевич (партия УКРОП) Николая Сорокопуда, который руководил квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры и в качестве посредника привлек адвоката-члена этой же комиссии.

По данным материалов открытых источников интернет