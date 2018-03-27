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    Политика

    Луценко подтвердил факт "прослушки" в кабинете Холодницкого

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (181)

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    Генпрокурор заявил, что "в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе, и руководителя САП".
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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    Ранее СМИ сообщили, что в кабинете главы САП была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Позже Юрий Луценко заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете Холодницкого была санкционирована судом.

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    "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе, и руководителя САП господина Холодницкого", — сообщил Луценко в эфире телеканала ICTV.

    Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем ему нечего больше сообщить на данный момент.

    "Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", — добавил генпрокурор.

    Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.

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