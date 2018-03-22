"Жучок" в кабинете Холодницкого записал одни маты - СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не планирует уходить в отставку после того, как стало известно о прослушивающем устройстве в его кабинете, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

"Его это все очень утомило, но так идти он не хочет", — сказал собеседник агентства. По неофициальной информации, Холодницкий может уйти с должности ближе к лету, когда все успокоится.

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Кроме того, неназванный источник заявил, что прослушивающее устройство, обнаруженное в кабинете Холодницкого, ни на что не повлияет, поскольку там только нецензурные высказывания, а фактов коррупции нет.

Ранее сообщалось, что "жучок" в кабинете Холодницкого был установлен в аквариуме, его туда подложил работник фирмы по обслуживанию аквариумов.