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    Общество

    Холодницкий рассказал, какие суммы получают в САП

    (обновлено: )73
    Холодницкий подчеркнул, что достаточное финансирование и нормальные условия труда - это эффективный способ избежать коррупции и взяточничества.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что сотрудники ведомства имеют высокие зарплаты, что являются эффективным рычагом для предупреждения коррупции и взяточничества.

    Александр Солонтай
    Александр Солонтай / Facebook
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    "Прокурор (САП — ред.) в среднем сейчас получает на руки 60 000 гривен. Это чистыми, с налогами выходит 75 000. Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, что получил 2,1 млн гривен, из них — 400 000 ушло на налоги. То есть, я один заплатил 400 000 гривен налогов в бюджет. Еще 35 000 гривен — это военный сбор", — сообщил Холодницкий, передает "Укринформ".

    Он также подчеркнул, что достаточное финансирование и нормальные условия труда — это эффективный способ избежать коррупции и взяточничества.

    "Люди обеспечены, кто-то взял в кредит новую машину. Не шикарную, но новую. Кто-то собирает на жилье, т.е. люди видят завтрашний день. Они хотят результаты показать. Я же вижу это по своим прокурорам, с какими глазами они приходят, с предложениями… Поэтому вижу, что есть стимул и этот стимул себя оправдывает", — пояснил руководитель САП.

    По его словам, пройти отбор на должность прокурора САП довольно непросто — по прошлогодней статистике, из 4450 кандидатов на 20 должностей было избраны 12.

    Ранее Холодницкий заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований США находятся в Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе, но не принимают участие в проведении расследований.

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