Холодницкий прокомментировал "жучки" в кабинете и свою "отставку"

КИЕВ, 22 мар — РИа Новости Украина. Руководитель САП Назар Холодницкий заявляет, что о своей отставке узнал из СМИ и подтвердил, что в его кабинете было обнаружено устройство, похожее на то, которое применяется для скрытой прослушки.

Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Был найден аппарат, похожий на тот, который используется для прослушивания", — заявил руководитель САП.

Он отметил, что не знает, кому принадлежит устройство, и сейчас ждет ответа от правоохранительных органов.

Холодницкий уточнил, что обнаруженное устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ. Поэтому, по словам прокурора, сейчас он ждет ответа, что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.

"НАБУ и САП — единственная структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", — подчеркнул Холодницкий.

Холодницкий также критически высказался о сообщении о его отставке.

"Два дня назад была очень хорошая медийная "сбалансированная акция". Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала говорилось, что я ухожу в отставку, потом в отпуск… Без меня — меня женили", — отметил Холодницкий.

Он отметил, что "неугодный прокурор может быть неугодным всем".

"Если это так есть, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу комментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа действительно нервная. Поэтому, может, и без горячего словца не обойтись. Если кто-то хочет таким образом заставить меня к совершению каких-либо действий, отставок и другого — не дождутся. Мы не для этого приходили сюда, чтобы пойти по первому желанию кого-нибудь. Я настроен на работу, на результаты НАБУ и САП ", — заявил Холодницкий.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ продолжают работать вместе.

Ранее сообщалось, что "жучок" в кабинете Холодницкого был установлен в аквариуме, его туда подложил работник фирмы по обслуживанию аквариумов.