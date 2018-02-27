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    Апелляционный суд оставил соратника Саакашили Дангадзе под арестом

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    По данным пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ларисы Сарган, Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе.
    Северион Дангадзе
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе — соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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    "Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

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    Напомним, 6 декабря 2017 года Дангадзе задержали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Михаилом Саакашвили акции протеста в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и были направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал эти утверждения ложными. 

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