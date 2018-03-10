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    МЧС ДНР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Донецк с высоты птичьего полета
    В Донецке взорвался боеприпас, есть пострадавшие
    09:07 24.01.2018
    821
    По информации МЧС ДНР, в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная произошел взрыв взрывоопасного предмета, в результате происшествия пострадал парень 1997 года рождения.
    Пункты обогрева в Донбассе
    Пункты обогрева в Донбассе 
    05:12 05.01.2016
    196Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Передвижные и стационарные пункты обогрева открыты в оставшимся без газоснабжения городе Макеевке в Донбассе, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
    Танк. Архивное фото
    Ребенок погиб при взрыве на полигоне в ДНР - МЧС
    18:14 24.09.2015
    1528
    В МЧС самопровзглашенной ДНР сообщили, что на полигоне в Торезе во время проведения соревнований среди танковых экипажей на выставочной площадке произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.
    Аэропорт Донецка
    Спасатели ДНР не нашли в среду в аэропорту Донецка погибших силовиков
    17:49 11.03.2015
    245Донбасс - мир?
    В пресс-службе МЧС самопровозглашенной ДНР сообщили, что в течение дня тел силовиков под завалами донецкого аэропорта не обнаружено.
    Представители миссии ОБСЕ посетили аэропорт Донецка
    Ополченцы нашли тела еще двух силовиков в аэропорту Донецка - ДНР
    14:16 11.03.2015
    379Донбасс - мир?
    В минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что в ходе поисковых работ обнаружены два обгоревших тела украинских военных в перевернутом БМП.
    Представители миссии ОБСЕ посетили аэропорт Донецка
    В аэропорту Донецка возобновились поиски погибших - ДНР
    12:09 10.03.2015
    490Донбасс - мир?
    По информации МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики спасатели ведут работы по разбору завалов конструкций здания донецкого аэропорта.
    Родственники шахтеров, заблокированных под землей на шахте им. Засядько
    МЧС ДНР подтвердило гибель 17 человек на шахте в Донецке
    19:35 04.03.2015
    1333
    В МЧС самопровозглашенной ДНР сообщили, что число официально подтвержденных погибших на шахте имени Засядько составило 17 горняков.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    ДНР: почти 30 домов в Донецке получили повреждения за выходные
    09:09 24.02.2015
    361Украина: между миром и войной
    По данным МЧС ДНР, в результате обстрелов частные жилые дома полностью уничтожены на улицах Ершова и Абросимова, на улице Степной полностью уничтожен трехэтажный частный дом.
    Эвакуация мирного населения из Дебальцево
    Половина населения Дебальцево покинула город - ДНР
    23:00 18.02.2015
    238После 15 февраля - мир или война
    Глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий уточнил, что в Дебальцево осталось около 5 тысяч человек.
    Ситуация в Дебальцево
    Власти ДНР создают комиссию по восстановлению Дебальцево - МЧС ДНР
    21:24 18.02.2015
    426После 15 февраля - мир или война
    Глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий заявил, что "подписано распоряжение о создании комиссии по разрушениям города Дебальцево. Будет организовано четыре пункта временного содержания для местных жителей, где будет свет и тепло".
    Пожар на заводе картонных изделий в Донецке
    В Донецке горит завод картонных изделий - ДНР
    16:28 13.02.2015
    599Боевые действия на Донбассе
    По данным МЧС ДНР, в результате обстрела города было попадание в завод "Картол" в Куйбышевском районе, а именно в цех, где хранится бумага, в результате чего возник пожар.
    Сгоревший автомобиль на автовокзале в Донецке
    Обстрел Донецка продолжается - ДНР
    13:33 13.02.2015
    219Боевые действия на Донбассе
    По информации МЧС самопровозглашенной ДНР, в результате обстрела снаряд попал в дом в Кировском районе Донецка.
    Ситуация в Донецке
    Артиллерийские залпы слышны на севере Донецка - СМИ
    08:36 13.02.2015
    347Боевые действия на Донбассе
    По информации МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики, новые разрушения зафиксированы в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.
    Пожарный на месте обстрела в Донецке
    Один человек погиб после обстрела силовиками автостанции в Донецке - ДНР
    08:31 11.02.2015
    428Боевые действия на Донбассе
    По информации МЧС самопровозглашенной ДНР, в результате артиллерийского удара по автостанции двое человек получили ранения.
    РСЗО Град сил АТО
    В ДНР обезвредили несколько неразорвавшихся снарядов РСЗО "Град" и "Ураган"
    08:57 10.02.2015
    491Боевые действия на Донбассе
    В МЧС ДНР сообщили, что, в частности, "в Кировском районе Макеевки обезврежена ракета от РСЗО "Ураган". В Горловке на улице Интернациональная - также от РСЗО "Ураган".
    Шахта
    Эвакуация горняков из шахты имени Засядько завершена - МЧС ДНР
    12:59 03.02.2015
    195
    В МЧС ДНР сообщили, что все горняки успешно эвакуированы, из-под земли пришлось поднять 140 шахтеров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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