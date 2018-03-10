Передвижные и стационарные пункты обогрева открыты в оставшимся без газоснабжения городе Макеевке в Донбассе, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий заявил, что "подписано распоряжение о создании комиссии по разрушениям города Дебальцево. Будет организовано четыре пункта временного содержания для местных жителей, где будет свет и тепло".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".