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    мороз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Во Франции 50 депутатов ночевали на улице, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных
    А как у них? Забота о бомжах - во Франции 50 депутатов ночевали на улице
    13:56 02.03.2018
    67
    С 1 января по 14 февраля 2018 года на улицах погибло 48 человек. По оценке общественной организации "Les Morts de la Rue", в 2015 году на улицах погибло 2838 бездомных.
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    968Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009Украина остановилась в снежных заносах
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    "Нафтогаз" надеется на теплый март и успокаивает
    22:22 26.02.2018
    1351Украина остановилась в снежных заносах
    По информации "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей
    05:16 26.02.2018
    3753Украина остановилась в снежных заносах
    По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
    Газохранилище. Архивное фото
    Холод наступает: Украина увеличила отбор газа в ПХГ
    12:30 25.02.2018
    1449Украина остановилась в снежных заносах
    Согласно информации советника министра энергетики и угольной промышленности Украины, суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров.
    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосульками
    Немыслимые пейзажи Бердянска, Азовское море превращается в ледяную глыбу 
    16:58 15.01.2018
    1572
    Азовское море в Бердянске покрылось льдом и сосульками, но еще не замерзло. Завораживающими снимками заснеженного курорта жители города делятся в соцсетях.
    Погоде вопреки, по улицам Киева гулял парень в сандалиях и футболке
    В Киеве заметили парня, который в мороз был практически раздет
    13:45 15.01.2018
    655
    На фото в соцсетях молодой человек как ни в чем не бывало идет по улице Киева в футболке, джинсах и сандалиях на босу ногу, несмотря на мороз -9 градусов.
    В интернете стала вирусной фотография школьника с инеем в волосах
    Фотография китайского школьника с инеем на волосах стала вирусной
    12:49 10.01.2018
    354
    По информации СМИ, фотография школьника сделана в одном из уездов юго-западной провинции Юньнань, где на днях ночная температура опустилась до минус 9.
    В Николаеве на улице от переохлаждения насмерть замерз мужчина
    Первая жертва мороза. В Николаеве от холода умер бездомный
    10:41 10.01.2018
    149
    По информации полиции Николаева, погибшему мужчине по имени Виктор было 56 лет, он проживал в этом полуразрушенном доме. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и, уснув на улице, умер от переохлаждения.
    На атлантическом побережье США обнаружили замерзших акул
    Из-за аномальных морозов в США несколько акул замерзли на смерть
    15:11 29.12.2017
    332
    Четырехметровых лисьих акул обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Сотрудники организации забрали образцы тканей мертвых акул на исследования.
    Волейбольный мяч
    В Гидрометцентре сообщили, когда в Украине начнутся морозы
    19:34 29.09.2017
    2149Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    В Киевскую область идет похолодание
    16:43 22.04.2017
    1031Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области 23-25 апреля сохранится холодная погода, ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов.
    Замерзший порт Одессы
    Замерзший порт Одессы 
    04:45 23.01.2017
    558Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМС Украины. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море.
    Река Дунай во льду. Архивное фото
    Из-за льда парализовано движение судов по Дунаю
    04:42 10.01.2017
    284Украина в снежном плену - испытание власти
    Как сообщил начальник службы эксплуатации речного флота Александр Назаренко, по состоянию на 8 января суда УДП на венгерском, сербском и болгарском участках движутся в порты-убежища.
    Экстремальные холода в Европе, десятки погибших от холода. Видео
    Экстремальные холода в Европе, десятки погибших 
    23:12 09.01.2017
    520Украина в снежном плену - испытание власти
    Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.
    Замерзающее море Одессы
    Замерзающее море Одессы 
    23:46 08.01.2017
    2333
    При температуре 15 градусов мороза Черное море быстро остывает. Клубы пара окутали волны в акватории Одесского порта и городских пляжей, понизив видимость до сотни метров.
    Непогода в Запорожье
    От Одессы до Карпат: Украина в плену стихии, страдают местные жители
    15:34 08.01.2017
    16513Украина в снежном плену - испытание власти
    Специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе и главный редактор западноукраинского информационного портала Press-Центр Мирослава Бзикадзе сообщили, как власти в регионах справляются со снегопадом.
    Европу засыпало снегом
    Жертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек - СМИ
    21:20 07.01.2017
    579
    Согласно информации, в Европе установились аномальные холода. Холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    В Харькове оценили масштабы аварии теплосетей
    05:16 26.02.2018
    3753
    По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
    Газохранилище. Архивное фото
    Холод наступает: Украина увеличила отбор газа в ПХГ
    12:30 25.02.2018
    1449
    Согласно информации советника министра энергетики и угольной промышленности Украины, суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    "Нафтогаз" надеется на теплый март и успокаивает
    22:22 26.02.2018
    1351
    По информации "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек 
    11:20 27.02.2018
    1009
    Последние дни уходящей зимы запомнились одесситам по-настоящему холодной погодой с ледяным ветром. На городских пляжах двухметровые волны и обжигающий ветер.
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    968
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
    Снегопад в Нидерландах
    И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев
    19:16 28.02.2018
    269
    В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).
    Во Франции 50 депутатов ночевали на улице, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных
    А как у них? Забота о бомжах - во Франции 50 депутатов ночевали на улице
    13:56 02.03.2018
    67
    С 1 января по 14 февраля 2018 года на улицах погибло 48 человек. По оценке общественной организации "Les Morts de la Rue", в 2015 году на улицах погибло 2838 бездомных.
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