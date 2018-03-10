По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
По информации полиции Николаева, погибшему мужчине по имени Виктор было 56 лет, он проживал в этом полуразрушенном доме. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и, уснув на улице, умер от переохлаждения.
По информации Укргидрометцентра, в течение октября 2017 года вероятны резкие изменения в температурном режиме, выпадение разной интенсивности осадков в сочетании с усилением ветра, отдельные ночные заморозки.
Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМС Украины. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море.
Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.
Специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе и главный редактор западноукраинского информационного портала Press-Центр Мирослава Бзикадзе сообщили, как власти в регионах справляются со снегопадом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, из-за аварии в Харькове Украине нужно привлекать деньги Всемирного банка и других финансовых учреждений. Нужно вносить соответствующие корректировки в государственный бюджет.
По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
Практическая гавань Одесского порта покрылась льдом, сковав пришвартованные там корабли и суда ВМС Украины. Новая гавань замерзла только частично — благодаря большим размерам и Воронцовскому створу, ведущему в открытое море.
Передвижные и стационарные пункты обогрева открыты в оставшимся без газоснабжения городе Макеевке в Донбассе, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Необычайные холода в Европе в сочетании со снежными бурями, начавшимися в прошлые выходные, привели к гибели как минимум 38 человек. 20 человек замерзли в Польше, температура там опустилась ниже минус 30 градусов.