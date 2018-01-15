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    Киев

    В Киеве заметили парня, который в мороз был практически раздет

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    На фото в соцсетях молодой человек как ни в чем не бывало идет по улице Киева в футболке, джинсах и сандалиях на босу ногу, несмотря на мороз -9 градусов.
    Погоде вопреки, по улицам Киева гулял парень в сандалиях и футболке
    Facebook Николай Тимченко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На одной из киевских улиц заметили очень молодого человека, разгуливающего по городу, без шапки и верхней одежды, в сандалиях на босу ногу. Снимок прохожего опубликовал на своей странице в Facebook журналист Николай Тимченко.

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    Молодой человек как ни в чем не бывало идет по улице в футболке, джинсах и сандалиях на босу ногу. Несмотря на то, что в понедельник температура воздуха  с утра достигала —14, днем поднялась до —9 градусов. Но судя по фото, парню совсем не холодно.

    Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в понедельник, 15 января, в Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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