Как заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на внеочередном заседании в ГСЧС, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий.
В четверг, 18 января, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады и метели. В столице ожидается выпадение до 20 см снега.
Главред газеты "Коло" Татьяна Цирульник в эфире "ГС" сообщила, что в 2016 году на Полтавщине также происходили подобные погодные катаклизмы, а директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что подобная погода для лета - частое явление.
По сообщениям синоптиков, с 4 апреля среднесуточная температура начнет повышаться. Более точный прогноз в эфире радиостанции Голос Столицы сделал Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".