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    Николай Кульбида

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Ситуация на дорогах из-за снегопада. Архивное фото
    Циклоны атакуют. Украину накроют дожди и снег
    06:43 21.01.2018
    1857Украина остановилась в снежных заносах
    По словам Николая Кульбиды, менее активный из циклонов пройдет по Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и принесет с собой дожди, а второй - снег на три дня.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    В Украине бушует циклон. Синоптик рассказал, к чему готовиться
    16:12 17.01.2018
    1914Украина остановилась в снежных заносах
    Как заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на внеочередном заседании в ГСЧС, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий.
    Сильный снегопад в Одессе
    Снегопады и мороз. Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погоды
    04:22 17.01.2018
    1469Украина остановилась в снежных заносах
    В четверг, 18 января, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады и метели. В столице ожидается выпадение до 20 см снега.
    Елка в парке Шевченко
    Синоптик: в Украине теплеет быстрее, чем в среднем по Земле
    17:33 04.01.2018
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    Как сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, в Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха.
    Последствия непогоды в Лубенском районе Полтавской области
    Это был кошмар! Спецкор о непогоде в Полтавской области
    13:51 03.07.2017
    952Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Главред газеты "Коло" Татьяна Цирульник в эфире "ГС" сообщила, что в 2016 году на Полтавщине также происходили подобные погодные катаклизмы, а директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что подобная погода для лета - частое явление.
    Снег в Чернигове
    Синоптики объяснили снег и похолодание в Украине
    14:10 10.05.2017
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    В Укргидрометцентре сообщили, что на территории страны происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Через двое суток наступит потепление.
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    Ближайшие дни улучшения погоды не будет - синоптик
    12:37 07.02.2017
    2145Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Директор Гидрометцентра Николай Кульбида в эфире "ГС" рассказал, что сильные морозы прогнозируются по всей территории Украины, а с 11 февраля немного потеплеет.
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    В Украине с 7 февраля будет похолодание - Кульбида
    04:14 05.02.2017
    1105Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал сколько будут держаться холода в Украине.
    Снегопад в Киеве
    Температура воздуха в Киеве опустится до 18 градусов - Кульбида
    14:57 04.01.2017
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    Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что похолодание в столице начнется 6 января, а с 10 января ожидается достаточно быстрое и резкое потепление.
    Торжественное зажжение главной елки страны на Софийской площади в Киеве
    Прогноз погоды на новогоднюю ночь: слабые морозы без снега
    09:34 29.12.2016
    196Год 2016, прощай! Итоги
    Синоптики сходятся на том, что ночь на 1 января будет без особых осадков "со слабенькими морозами". По словам Николая Кульбиды, температура в ночные часы сохранится в районе 1-6 градусов мороза.
    Погода в Киеве
    Зима будет переменчивой: с оттепелями и сильными морозами - Кульбида
    19:50 11.11.2016
    855
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вероятность холодной зимы в Украине мала.
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    Кульбида: погода в апреле будет как всегда капризной
    11:35 04.04.2016
    1339
    По сообщениям синоптиков, с 4 апреля среднесуточная температура начнет повышаться. Более точный прогноз в эфире радиостанции Голос Столицы сделал Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.
    Снегопад в Киеве
    Потепление в Украине начнется с 26 января - Гидрометцентр
    15:34 22.01.2016
    1223Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По словам директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, на 26 января лишь восток Украины еще останется под влиянием холодного воздуха.
    Мощный снегопад в Запорожье
    Самые сильные морозы ожидаются в Украине 24-25 января - Гидрометцентр
    16:08 21.01.2016
    760Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В некоторых регионах столбик термометра опустится до минус 29 градусов мороза. Наинизшие температурные отметки будут в центральной части и северо-востоке Украины.
    Снегопад в Киеве
    Гидрометцентр прогнозирует аномальные морозы в центральных областях Украины
    16:35 20.01.2016
    518Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Температура снизится уже 28, 29, 30 и 31 января в большинстве регионов до 20-25 градусов мороза, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
    Жара
    Жара, ливни и град ожидаются в ближайшую неделю в Украине
    14:15 25.06.2013
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    Синоптики прогнозируют жару, сильные ливни и град на территории Украины до конца этой и в начале следующей недели. На прошлой неделе в Украине в целом наблюдалась жаркая погода.
    Последствия торнадо в штате Оклахома в США
    Метеорологи не исключают в Украине торнадо, как в Оклахоме
    11:58 23.05.2013
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    Метеорологи не исключают возникновения торнадо в Украине, подобного с пронесшимся в Оклахоме 21 мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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