Лето в Украине будет аномально жарким - Укргидрометцентр

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украине летом 2018 года будут превышены средние показатели температуры, заявил в пятницу директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Ранее в Киеве был побит температурный рекорд: такого жаркого мая в столице Украины не было последние 84 года.

"С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. В июне температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса на всей территории страны. В июле ожидается аналогичная ситуация, только на Прикарпатье это отклонение будет еще большим – жарче нормы на 2-2,5 градуса. В августе жарче всего будет в западных областях, на остальной территории страны — до 1,5 градусов выше нормы", — сообщил Кульбида на заседании комиссии ГСЧС Украины.

Глава Укргидрометцентра сослался на данные Национальной метеослужбы США, которая позволяет делать долгосрочный прогноз на три месяца.

"В данном случае, это на все лето, на три месяца. Это температура либо выше нормы, либо значительно выше нормы. Особенно это касается центральных и южных регионов Украины", — заверил Кульбида.

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Минувший апрель также стал самым теплым для большинства регионов Украины за весь период регулярных наблюдений (от 80 до 150 лет). Температура превышала норму на 5-6 градусов.