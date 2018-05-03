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    Общество

    В четверг на всей территории Украины будет жарко и без осадков

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    В Украине сегодня ожидается жаркая и солнечная погода, местами переменная облачность, но осадков ждать не стоит. Температура воздуха прогреется от +25 до +30 градусов.
    Жара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 3 мая, на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, во многих регионах воздух днем прогреется до +30, сообщает Укргидрометцентр.

    Так, на западе сегодня ожидается переменная облачность без осадков, днем +27…+30.

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    На севере страны сухо, днем +26…+29. В центре также солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +25…+29.

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на четверг, 3 мая

    На востоке Украины синоптики не предвидят осадков, днем +25…+29. На юге — переменная облачность и без осадков, днем +25…+30.

    В Киеве 3 мая дневная температура составит +28…+30. Осадков также не ожидается. 

    Ранее синоптики уже предупреждали о жаркой и сухой погоде в Украине.

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