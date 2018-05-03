В четверг на всей территории Украины будет жарко и без осадков

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 3 мая, на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, во многих регионах воздух днем прогреется до +30, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе сегодня ожидается переменная облачность без осадков, днем +27…+30.

Смотрите также: Японское волшебство. Во Львове цветет сакура

На севере страны сухо, днем +26…+29. В центре также солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +25…+29.

meteo.gov.ua Прогноз погоды на четверг, 3 мая

На востоке Украины синоптики не предвидят осадков, днем +25…+29. На юге — переменная облачность и без осадков, днем +25…+30.

В Киеве 3 мая дневная температура составит +28…+30. Осадков также не ожидается.

Ранее синоптики уже предупреждали о жаркой и сухой погоде в Украине.