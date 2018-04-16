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    Общество

    Похолодание и грозы. В Украину снова врывается пасмурная погода

    (обновлено: )39
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    Во вторник погоду большинства областей Украины еще будет определять сухая и теплая воздушная масса, а вот в среду температура воздуха упадет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

    Согласно прогнозу синоптиков, 17 апреля в большинстве областей Украины — без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в западных и северных областях 7-12°; днем 19-24°, на побережье морей и на высокогорье Карпат 15-20°.

    В Киеве — без осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°. 18 апреля ночью в северных, центральных и Харьковской областях, днем по всей Украине, кроме западной части, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, на юге страны и Закарпатье 18-22°.

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