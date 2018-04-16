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    Фотоленты

    Сюрпризы погоды. Ледяной дождь в Торонто

    (обновлено: )21
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    thestar.com
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    thestar.com
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    twitter.com/TorontoStar
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    twitter.com/dabpix
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Chris Helgren
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS TWITTER/ @RICHARDH62
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS TWITTER/ @COUNTRYGARDENER
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Hyungwon Kang
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Hyungwon Kang
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    Hyungwon Kang
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Hyungwon Kang
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Hyungwon Kang
    Ледяной дождь и снегопад в Торонто
    REUTERS Hyungwon Kang

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    В канадском городе Торонто бушует непогода. Из-за ледяных дождей и снегопада в международном аэропорту Торонто Пирсон отменены более 400 авиарейсов.

    На дорогах также наблюдается крайне сложная ситуация. Из-за обледенения произошло уже более полутысячи ДТП. Поэтому дорожная полиция просит жителей мегаполиса не выезжать из дома без крайней необходимости.

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    По данным местных СМИ, сейчас на улицах города работает около 80 грузовиков, что посыпают дороги смесью, которая поможет бороться с обледенением.

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