Сюрпризы погоды. Ледяной дождь в Торонто

В канадском городе Торонто бушует непогода. Из-за ледяных дождей и снегопада в международном аэропорту Торонто Пирсон отменены более 400 авиарейсов.

На дорогах также наблюдается крайне сложная ситуация. Из-за обледенения произошло уже более полутысячи ДТП. Поэтому дорожная полиция просит жителей мегаполиса не выезжать из дома без крайней необходимости.

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По данным местных СМИ, сейчас на улицах города работает около 80 грузовиков, что посыпают дороги смесью, которая поможет бороться с обледенением.