Синоптики сообщили, какие сюрпризы погоды следует ожидать в пятницу

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В пятницу синоптики обещают переменную облачность без осадков по всей Украине. Днем воздух прогреется 24 градусов в зависимости от региона, сообщает Укргидрометцентр.

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На западе днем от 21 до 24 градусов тепла, ночью от 6 до 11. На севере днем от 13 до 17, в Черниговской, Сумской областях ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки от 0 до минус 4.

В центре днем от 15 до 23, ночью от 4 до 9. На востоке днем от 14 до 21, в Харьковской и Луганской областях ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки от 0 до —4.

На юге днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью от 6 до 10. В Киеве 13 апреля днем от 14 до 6, ночью до 6.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на пятницу

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 4 градусов, а в некоторых местах — и в воздухе.