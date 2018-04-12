Заморозки. Украинцев шокировали погодой в пятницу

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до —4°, а в некоторых местах — и в воздухе. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

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"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.

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