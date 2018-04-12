наверх
12.04.201816:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Заморозки. Украинцев шокировали погодой в пятницу

    (обновлено: )245
    13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°.
    Цветы на фоне снега
    rk.kr.ua

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до —4°, а в некоторых местах — и в воздухе. Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

    Смотрите также: Розовое волшебство. В Черновцах расцвели магнолии

    "13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", — говорится в сообщении.

    По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.

    Смотрите также: Мощный паводок в Луганской области. Подтопленные дома и полиция на лодках

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство