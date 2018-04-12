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    Общество

    Синоптик дала прогноз погоды на поминальные выходные

    (обновлено: )11010
    Украинский синоптик Наталья Диденко сообщает, что дождливая погода не задержится: благодаря антициклону, пришедшему с Севера, 13 апреля установится сухая и солнечная погода. Правда, в воскресенье в Киеве ожидается гроза.
    Поминальный день в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ближайший уик-энд, когда в Украине традиционно проводятся поминки по умершим родственникам, в Киеве ожидается гроза и дождь, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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    По ее словам, уже 13 апреля антициклон вытеснит облачность из Украины и заблокирует дожди, которые обрушились на Западную Европу. Поэтому в пятницу украинцам обещают сухую и солнечную погоду.

    Фото Facebook Натальи Диденко
    Антициклон, который придет в Украину 13 апреля и вытеснит облачность

    По словам Диденко, в западных областях Украины ожидается до плюс 20-25 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях холоднее: плюс 11-14 градусов.

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    В Киеве в пятницу, будет сухо и солнечно, ветер стихнет, а температура повысится до плюс 18-19 градусов.

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