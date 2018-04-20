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    Общество

    Погода на выходные. Синоптики обещают сюрпризы

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    В субботу в Киеве без осадков, температура воздуха ночью 8 градусов, днем 21. В воскресенье солнечно от 7 до 16. В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью 9 градусов, днем 19. В воскресенье солнечно, температура воздуха от 7 до 18.
    Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается, сообщили в Укргидрометцентре.

    В субботу в Киеве без осадков, температура воздуха ночью 8 градусов, днем 21. В воскресенье солнечно от 7 до 16.

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    Во Львове завтра без осадков, ночью 7 градусов, днем 23. В воскресенье облачно с прояснениями от 6 до 18.

    В Луцке в субботу ночью 6, днем 23, переменная облачность. В воскресенье ночью 6, днем 17, без осадков.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на субботу

    В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха от 8 до 21. В воскресенье до 17, солнечно.

    Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью 12 градусов, днем 22. В воскресенье от 8 до 22.

    В Харькове в субботу солнечно, температура ночью 9, днем 19. В воскресенье от 6 до 16, без осадков.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на воскресенье

    В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью 9 градусов, днем 19. В воскресенье солнечно, температура воздуха от 7 до 18.

    Ранее сообщалось, что впервые за 17 лет в японской префектуре Фукуи выпал апрельский снег, который засыпал цветущие деревья сакуры.

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