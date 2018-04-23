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    "У хорошей погоды есть минус". В сети устроили громкий троллинг мужчин в шлепанцах

    (обновлено: )31411
    Британские девушки попросили молодых людей не носить резиновые тапочки нигде, кроме пляжей. Как отмечается, "не существует настолько сильной жары, которая оправдала бы вид оголенных мужских ног в британской городской среде".
    Мужчина в шлепанцах
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Девушки из Великобритании негативно высказались в Twitter по поводу мужчин в шлепанцах. Неожиданная реакция была вызвана необычайно теплой погодой в стране.

    Британская метеорологическая служба Met Office сообщила в Twitter, что 19 апреля стало самым теплым весенним днем в истории страны за последние 70 лет. Сотрудники службы поблагодарили пользователей за большое количество красочных фотографий, которые те публиковали в соцсетях.

    ​В ответ на твит некоторые девушки написали, что у хорошей погоды есть очень серьезные минусы, которые касаются мужских ног. "Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть на мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие", — обратилась пользователь под ником @Gellyfish к обладателям летней обуви.

    ​Девушку поддержали. Пользовательницы попросили молодых людей не носить резиновые тапочки нигде, кроме пляжей. "Не существует настолько сильной жары, которая оправдала бы вид оголенных мужских ног в британской городской среде", — подтвердила @silverstbrew.

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