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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на 1 мая: жара и грозы

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    По информации Украинского гидрометцентра, в западных, в Житомирской и Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза.
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    УНИАН

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Синоптики сделали прогноз погоды по Украине на 1 мая.

    Так в западных, днем и в Житомирской и Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14, в восточных областях и в Крыму 5-8, днем 24-29, на побережье и в горных районах 18-23.

    В Киеве 1 мая ожидается погода без осадков с небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13, днем 26-28.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 1 мая

    Напомним, в Киеве во вторник, 1 мая, началась реконструкция Шулявского путепровода.

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