Синоптики сделали прогноз на 1 мая: жара и грозы

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Синоптики сделали прогноз погоды по Украине на 1 мая.

Так в западных, днем и в Житомирской и Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14, в восточных областях и в Крыму 5-8, днем 24-29, на побережье и в горных районах 18-23.

В Киеве 1 мая ожидается погода без осадков с небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13, днем 26-28.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 1 мая

Напомним, в Киеве во вторник, 1 мая, началась реконструкция Шулявского путепровода.