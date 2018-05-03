Жара в Киеве: побит 84-летний рекорд

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 2 мая, были превышены все рекордные температурные показатели, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Второго мая впервые после 29 декабря 2017 года в столице превышены все температурные рекорды", — сообщает обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции, 2 мая зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха — после полудня столбик термометра поднялся до +30,0°С, то есть повторено наибольшее значение в 1934 году.

"В этой связи среднесуточная температура превысила на 0,1°С предыдущее историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°С, что на 10,6°С выше климатической нормы для этой даты", — отмечает обсерватория.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом, 2017 году, было зарегистрировано 24 температурных рекорда.