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    Общество

    И снова о погоде. В среду в Украине будет по-весеннему тепло

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    По данным синоптика, "весна действительно наконец вернулась после годичного перерыва домой и все вокруг нее сразу закрутилось, все забегали, проснулись - птички запели, цветы пробивают тяжелую землю".
    Весна. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Погода в Украине в среду, 4 апреля, будет теплой и солнечной, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Весна действительно наконец вернулась после годичного перерыва домой и все вокруг нее сразу закрутилось, все забегали, проснулись — птички запели, цветы пробивают тяжелую землю, реки поднимаются, коты мяукают громче, людей с открытыми лицами на улицах больше. Завтрашний день в Украине будет теплым. На Западе +17 +22 градуса. На Севере +12 +17, в Сумской области +10 +13 градусов. На Востоке +9 +13 градусов. В Центре +14 +19 градусов. На юге +9 +12 градусов, так близко еще холодные моря. В Киеве 4-го апреля +16 +18 градусов. Ближайшей ночью — холодненько 0 +5 градусов, на востоке —3 +3 градуса", — написала синоптик.

    Также она отметила, что осадков в Украине не ожидается, будет много солнца.

    Отметим, что в этом году весна пришла в Украину с большим опозданием.

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