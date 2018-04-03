И снова о погоде. В среду в Украине будет по-весеннему тепло

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Погода в Украине в среду, 4 апреля, будет теплой и солнечной, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Весна действительно наконец вернулась после годичного перерыва домой и все вокруг нее сразу закрутилось, все забегали, проснулись — птички запели, цветы пробивают тяжелую землю, реки поднимаются, коты мяукают громче, людей с открытыми лицами на улицах больше. Завтрашний день в Украине будет теплым. На Западе +17 +22 градуса. На Севере +12 +17, в Сумской области +10 +13 градусов. На Востоке +9 +13 градусов. В Центре +14 +19 градусов. На юге +9 +12 градусов, так близко еще холодные моря. В Киеве 4-го апреля +16 +18 градусов. Ближайшей ночью — холодненько 0 +5 градусов, на востоке —3 +3 градуса", — написала синоптик.

Также она отметила, что осадков в Украине не ожидается, будет много солнца.

Отметим, что в этом году весна пришла в Украину с большим опозданием.