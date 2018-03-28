Привыкли к капризам погоды. Как живут люди в "украинской Венеции"

Жители Вилкова были крайне удивлены сообщениями в среду центральных каналов о наводнении в их городе, передает "Думская".

Между тем, на улице жители не обнаружили ничего особенного, кроме обычной весенней слякоти.

Сообщается, что было подтоплено с десяток домов и огородов в низовой части города, но откачивать воду, по признанию местных жителей, бесполезно. Настоящего наводнения, говорят специалисты, скорее всего, не будет.

Жители Вилкова в буквальном смысле живут на воде, поэтому привыкли к капризам погоды и великой реки. Почти в каждом доме есть лодка.

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