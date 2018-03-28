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    Фотоленты

    Привыкли к капризам погоды. Как живут люди в "украинской Венеции"

    (обновлено: )97
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net

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    Жители Вилкова были крайне удивлены сообщениями в среду центральных каналов о наводнении в их городе, передает "Думская".

    Между тем, на улице жители не обнаружили ничего особенного, кроме обычной весенней слякоти. 

    Сообщается, что было подтоплено с десяток домов и огородов в низовой части города, но откачивать воду, по признанию местных жителей, бесполезно. Настоящего наводнения, говорят специалисты, скорее всего, не будет.  

    Жители Вилкова в буквальном смысле живут на воде, поэтому привыкли к капризам погоды и великой реки. Почти в каждом доме есть лодка. 

    Смотрите также: "Снег тает вместе с асфальтом". Во что превратились киевские дороги после зимы

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