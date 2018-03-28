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    Общество

    Синоптики рассказали, какая будет погода на Пасху

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    Температура воздуха на праздники будет колебаться в пределах +2…+8 градусов, на юге страны столбики термометров поднимутся до +12….+15 градусов.
    Фестиваль писанок на территории Софии Киевской
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

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    Погода в начале апреля обещает быть довольно теплой, сообщает meteoprog.ua.

    Как отмечается, по прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы.

    Между тем, для апреля будут характерны колебания температуры воздуха.

    по данным синоптиков, в первые недели месяца ночные заморозки отступят.

    А 7-9 апреля (Пасха выпадает на 8 апреля) температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+8 градусов, на юге страны столбики термометров поднимутся до +12….+15 градусов. В северных и западных областях прогнозируются дожди, в остальных областях – без существенных осадков.

    Напомним, в последние дни в Украине заметно потеплело.

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