Сыро и холодно. В Украине в среду снова испортится погода

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.

В среду, 28 марта, в Украину придут дожди со снегом, температура воздуха несколько снизится, сообщает Гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, на севере в среду будет переменная облачность с прояснениями, температура днем составит до 4 градусов тепла.

На западе — мокрый снег, воздух днем прогреется до 5 градусов тепла.

На юге в среду будет тепло и солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 10 градусов тепла.

На востоке синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит 5 градусов тепла.

В центральных областях также мокрый снег с температурой в 5 градусов тепла.

В Киеве в среду переменная облачность с прояснениями, температура — до 4 градусов тепла.

Отметим, что в последние дни в Украину наконец-то пришло весеннее тепло.