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    Общество

    Сыро и холодно. В Украине в среду снова испортится погода

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    В среду, 28 марта, в Украине местами пройдет мокрый снег, в некоторых регионах сохранится ясная погода с температурой выше нуля.
    Женщина под зонтом
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

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    В среду, 28 марта, в Украину придут дожди со снегом, температура воздуха несколько снизится, сообщает Гидрометцентр.

    Так, по данным синоптиков, на севере в среду будет переменная облачность с прояснениями, температура днем составит до 4 градусов тепла.

    На западе — мокрый снег, воздух днем прогреется до 5 градусов тепла.

    На юге в среду будет тепло и солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 10 градусов тепла.

    На востоке синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит 5 градусов тепла.

    В центральных областях также мокрый снег с температурой в 5 градусов тепла.

    В Киеве в среду переменная облачность с прояснениями, температура — до 4 градусов тепла.

    Отметим, что в последние дни в Украину наконец-то пришло весеннее тепло.

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