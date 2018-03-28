Сыро и холодно. В Украине в среду снова испортится погода

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.
Так, по данным синоптиков, на севере в среду будет переменная облачность с прояснениями, температура днем составит до 4 градусов тепла.
На западе — мокрый снег, воздух днем прогреется до 5 градусов тепла.
На юге в среду будет тепло и солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 10 градусов тепла.
На востоке синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит 5 градусов тепла.
В центральных областях также мокрый снег с температурой в 5 градусов тепла.
В Киеве в среду переменная облачность с прояснениями, температура — до 4 градусов тепла.
Отметим, что в последние дни в Украину наконец-то пришло весеннее тепло.