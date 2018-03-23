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    Наконец-то солнце. Синоптики дали надежду на теплую погоду

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    В пятницу, 23 марта, на всей территории Украины ожидается солнечная погода с температурой выше нуля. Снег с дождем пройдет только на юге.
    Оттепель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

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    В пятницу, 23 марта, в Украине ожидается солнечная и теплая погода, передает Укргидрометцентр.

    Так, на севере страны после ночной температуры в минус 12, днем будет до 2 градусов тепла, солнечно.

    На западе также будет ясно, с дневной температурой в 2-4 градуса тепла.

    На юге в пятницу ожидается снег с дождем, температура от 0 до 3 градусов тепла.

    На востоке солнечно, до 1 градуса тепла.

    В центральных областях ожидается солнце, дневная температура достигнет 2 градусов тепла.

    В Киеве в пятницу солнечно, до 3 градусов тепла.

    Напомним, несмотря на 20-е числа марта в Украине все эти дни было прохладно и шел снег.

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