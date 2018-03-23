Наконец-то солнце. Синоптики дали надежду на теплую погоду

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.

В пятницу, 23 марта, в Украине ожидается солнечная и теплая погода, передает Укргидрометцентр.

Так, на севере страны после ночной температуры в минус 12, днем будет до 2 градусов тепла, солнечно.

На западе также будет ясно, с дневной температурой в 2-4 градуса тепла.

На юге в пятницу ожидается снег с дождем, температура от 0 до 3 градусов тепла.

На востоке солнечно, до 1 градуса тепла.

В центральных областях ожидается солнце, дневная температура достигнет 2 градусов тепла.

В Киеве в пятницу солнечно, до 3 градусов тепла.

Напомним, несмотря на 20-е числа марта в Украине все эти дни было прохладно и шел снег.