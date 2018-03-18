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    Общество

    В воскресенье в Украине ожидаются сложные погодные условия

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    По информации Украинского гидрометцентра, в западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 марта, в Украине снегопады и метели, сообщает Гидрометцентр.

    В большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь);

    19 марта во восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем);

    В Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

    Ранее синоптики предупредили о сильных морозах.

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