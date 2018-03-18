В воскресенье в Украине ожидаются сложные погодные условия

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 марта, в Украине снегопады и метели, сообщает Гидрометцентр.

В большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь);

19 марта во восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем);

В Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах.