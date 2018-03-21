Зимний март. Какая погода ждет украинцев в среду

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

В Украине в среду, 21 марта, почти на всей территории ожидается снег, передает Гидрометцентр.

Так, на севере страны обещают снег с температурой в 2 градуса тепла.

На западе Украины также будет идти снег. Температура будет колебаться от минус 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

На юге подобная же ситуация — снег с температурой днем до 2 градусов тепла.

На востоке страны в среду также пройдет снег, температура не поднимется выше 2 градусов тепла.

В центральных областях синоптики обещают температура от 1 градуса тепла до минус 3 градусов мороза. Здесь также будет идти снег.

В Киеве также не весенняя погода — снег с температурой днем до 1 градуса тепла.

Напомним, в последние дни в Украину "вернулась" зима и снежные заносы.