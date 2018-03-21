наверх
21.03.201809:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Зимний март. Какая погода ждет украинцев в среду

    (обновлено: )302
    Синоптики не порадовали украинцев прогнозом на среду, 21 марта. Так, на всей территории ожидается снег, а дневная температура не поднимется выше 2 градусов тепла.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Днепр замело снегом
    dp.informator.ua
    Снежный циклон захватил Днепр
    В Украине в среду, 21 марта, почти на всей территории ожидается снег, передает Гидрометцентр.

    Так, на севере страны обещают снег с температурой в 2 градуса тепла.

    На западе Украины также будет идти снег. Температура будет колебаться от минус 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

    На юге подобная же ситуация — снег с температурой днем до 2 градусов тепла.

    На востоке страны в среду также пройдет снег, температура не поднимется выше 2 градусов тепла.

    В центральных областях синоптики обещают температура от 1 градуса тепла до минус 3 градусов мороза. Здесь также будет идти снег.

    В Киеве также не весенняя погода — снег с температурой днем до 1 градуса тепла.

    Напомним, в последние дни в Украину "вернулась" зима и снежные заносы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Работа общественного транспорта в Киеве в снегопад
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Флаг Румынии
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России