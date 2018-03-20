Украину накроют сильные снегопады

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сильные снегопады и гололед ожидаются в ряде регионов Украины, предупреждает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях — сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях – гололед; 21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской — сильный снег, метели", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в южных, центральных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье — местами 25-28 м/с.

На выходных сильные снегопады накрыли Днепр, город оказался практически парализован, общественный транспорт почти не ходил.