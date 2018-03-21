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    Самая сексуальная ведущая прогноза погоды удивила тверком

    (обновлено: )240
    Популярность ведущей прогноза погоды в Мексике Янет Гарсии уже давно вышла за пределы страны. В 2016 году красотка была признана самым сексапильным синоптиком в мире.
    Hoy, youtubе

    Янет Гарсия в очередной раз подтвердила свой статус, станцевав в прямом эфире тверк под восторженные возгласы зрителей, пишет британский таблоид Daily Star.

    Деми Роуз
    instagram.com/demirosemawby
    Сексуальная британская модель похвасталась выдающимися формами

    Профессиональный инструктор по танцам, которая была гостьей утреннего эфира телеканала, показала ведущим несколько легких круговых движений тазом, обучая их танцевать тверк.

    Лучше всех получилось у Гарсиа.

    После танца количество подписчиков сексапильного синоптика в Instagram перевалило за 6 миллионов пользователей.

    Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.

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