Самая сексуальная ведущая прогноза погоды удивила тверком

Янет Гарсия в очередной раз подтвердила свой статус, станцевав в прямом эфире тверк под восторженные возгласы зрителей, пишет британский таблоид Daily Star.

Профессиональный инструктор по танцам, которая была гостьей утреннего эфира телеканала, показала ведущим несколько легких круговых движений тазом, обучая их танцевать тверк.

Лучше всех получилось у Гарсиа.

После танца количество подписчиков сексапильного синоптика в Instagram перевалило за 6 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.